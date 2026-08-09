Білорусь буде вільною – заява президентки Європарламенту в річницю протестів

Європейський союз і надалі сприятиме тому, щоб у Білорусі панувала свобода, та підтримуватиме тих, хто вийшов на її захист, заявляє президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Через шість років після того, як люди виступили за нове майбутнє, їхні голоси так і не вдалося придушити. Європа підтримує їх і надалі домагатиметься того, щоб у Білорусі панували свобода, свобода ЗМІ та воля її народу", – написала Мецола в соцмережі Х в неділю.

9 серпня у Білорусі відзначають шосту річницю масштабних протестів проти фальсифікації президентських виборів 2020 року.