Лише одна людина загинула у Харкові – уточнені дані

За уточненими даними, внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову загинув один чоловік.

"Інформація про другого загиблого не підтвердилася. Уточнено, що в обох випадках йдеться про одну й ту саму людину – загиблого чоловіка", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, вранці російські окупнати завдали удару реактивною дрон-ракетою "Бандероль" по житловій багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про двох загиблих чоловіків (50 і 66 років). Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що кількість постраждалих зросла до 37, ще одна людина загинула.