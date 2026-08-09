Спекотна погода утримається в Україні на початку тижня, лише подекуди короткочасний дощ

Короткочасний дощ, гроза очікуються на південному сході України вдень у понеділок, 10 серпня, в інших областях та скрізь вночі без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°; на півдні та південному сході країни вночі 16-22°, вдень 28-33°.

В Києві 10 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 10 серпня була 34,7° в 2015р., найнижча 9,2° в 1891р.

У вівторок, 11 серпня, в Україні скрізь без опадів, лише в західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині до 22°; вдень 28-33°.

В Києві 11 серпня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.