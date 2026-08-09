Постраждалих в Одеській області вже 12

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Кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів на Одеську область в ніч на неділю зросла до 12, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, до 12 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога по Одещині. 11 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому допомогу надано амбулаторно", – написав Кіпер в Телеграм.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що під час масованого удару по Одеській області у ніч на 9 серпня ворог застосував 11 ракет різних типів, більшість із них зайшли на ціль по балістичній траєкторії. Також було зафіксовано до 100 БпЛА противника різних типів, в тому числі реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу "Бандероль".

Станом на 08.00 протиповітряною обороною було збито 72% БпЛА, а також п’ять із шести "Бандеролів", одну ракету. Три ракети не досягли цілей. У той же час зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА в Одесі та області на дев’яти локаціях.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову, найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків, знищені та пошкоджені автомобілі мешканців. У деяких районах міста немає енерго- та водопостачання, організований підвіз питної води.

Раніше повідомлялося про дев’ятьох постраждалих.