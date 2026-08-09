УЧХ евакуює мешканців Харківщини через посилення російських обстрілів

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагають евакуювати людей із небезпечних територій Харківщини, де посилилися російські обстріли.

"Через посилення обстрілів із Шевченківської громади Куп’янського району Харківщини триває обов’язкова евакуація населення. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області допомагає людям виїхати з небезпечних районів", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

В організації зазначили, що лише за один день волонтери евакуювали дев’ятьох людей.