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УЧХ евакуює мешканців Харківщини через посилення російських обстрілів

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УЧХ евакуює мешканців Харківщини через посилення російських обстрілів
Фото: Харківська ОВА

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагають евакуювати людей із небезпечних територій Харківщини, де посилилися російські обстріли.

"Через посилення обстрілів із Шевченківської громади Куп’янського району Харківщини триває обов’язкова евакуація населення. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області допомагає людям виїхати з небезпечних районів", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

В організації зазначили, що лише за один день волонтери евакуювали дев’ятьох людей.

#тчху #харківська_область #евакуація #учх
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