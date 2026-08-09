Постраждалих в Одеській області вже дев'ятеро

Кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів на Одеську область в ніч на неділю зросла до дев’яти, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, до 9 зросла кількість постраждалих внаслідок чергової ворожої атаки по Одещині. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Їм надають усю необхідну медичну допомогу", – написав Кіпер в Телеграм.

Як повідомлялося, ворог під час обстрілу застосував кілька десятків ракет та дронів, пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову, найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків, знищені та пошкоджені автомобілі мешканців. У деяких районах міста немає енерго- та водопостачання, організований підвіз питної води.

Раніше повідомлялося про вісьмох постраждалих.