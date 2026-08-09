Окупанти обстріляли Житомирську область, троє людей постраждали, є руйнування

Троє жителів Житомирської області постраждали внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю, повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками. Ще у двох постраждалих – гостра реакція на стрес", – написав Бунечко в телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об’єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями. "Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та падіння уламків на житлові й господарські будівлі", – розповів очільник обладміністрації.