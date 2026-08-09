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Значна частина Одеси та області була знеструмлена після нічного обстрілу, 90 тис. абонентів вже перезаживлено

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Значна частина Одеси та області була знеструмлена після нічного обстрілу, 90 тис. абонентів вже перезаживлено

Значна кількість споживачів в місті Одеса та інших населених пунктів Одеської області була знеструмлена внаслідок пошкодження енергетичного обладнання вночі та вранці, коли російські окупанти ракетами і дронами масовано атакували об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури, повідомляє НЕК "Укргенерго".

"Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні почались, як тільки це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожну оселю. Станом на зараз, близько 90 тисяч знеструмлених вночі абонентів – уже перезаживлено", – повідомляється в телеграм-каналі "Укргенерго" в неділю вранці.

В компанії звернулися до жителів Одеської області, у яких енергопостачання є, з проханням споживайти її максимально ощадливо. "Це допоможе швидше завершити ремонтні роботи та заживити людей, які поки що залишаються без світла", – пояснили в "Укргенерго".

На офіційному каналі органів влади Одеси "Одеса. Офіційно" повідомляється, що без світла залишилися клієнти та критична інфраструктура у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах Одеси. Також у низці районів відсутнє водопостачання, тимчасово організований підвіз технічної води.

#знеструмлення #атака_рф #одеса
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