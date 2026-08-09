РФ випустила по Україні впродовж тижня 61 ракету, 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ продовжує робити ставку на балістичний терор і застосувала проти України лише впродовж тижня 61 ракету (з них 56 балістичних), понад 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб.

"Були доповіді Сергія Корецького, Михайла Драпатого та Віктора Микити щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду й інших наших регіонах", – написав Зеленський у Телеграмі в неділю.

"Росія продовжує робити ставку на балістичний терор, який не обмежується лише одним містом чи громадою. Тільки за цей тиждень проти України застосували 61 ракету різних типів, серед них 56, які атакують по балістичній траєкторії. Були також понад 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб. Кожен такий удар проти життя нагадує знову і знову: потрібно більше тиску, більше санкцій проти Росії і більше протиповітряного захисту для України", – заявив президент.