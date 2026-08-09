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Одна людина загинула внаслідок ворожого артобстрілу в Херсонській області

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Одна людина загинула внаслідок ворожого артобстрілу в Херсонській області

Одна людина загинула в результаті обстрілу ворогом села Золота Балка в Херсонській області, повідомляє Херсонська обласна прокуратура в Телеграм-каналі вранці в неділю.

"За даними слідства, 9 серпня 2026 року близько 05:00 військові рф здійснили артилерійський обстріл села Золота Балка Бериславського району. Унаслідок ворожої атаки загинула 61-річна місцева жителька, яка на момент обстрілу перебувала у своєму будинку", – йдеться в повідомленні облпрокуратури.

Зазначено, що за процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

#херсонська_область #обстріл
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