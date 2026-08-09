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Рух транспорту в Одеській області до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою обмежено

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Рух транспорту в Одеській області до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою обмежено, повідомляє Держприкордонслужба України в Телеграм-каналі в неділю.

"Внаслідок ворожих ударів рф наразі тимчасово обмежено рух на окремій ділянці траси "Одеса-Рені". Через це неможливий рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси. Рекомендуємо громадянам врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомимо додатково", – повідомила ДПСУ.

#одеса_рені #кордон #обмеження #молдова
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