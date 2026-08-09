Захисники України знищили або подавили 179 з 219 засобів повітряного нападу росіян

Противник в ніч на 9 серпня (з 18:00 8 серпня) атакував Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: Іскандер-М/С-400, Онікс, Х-31П (райони пусків ТОТ АР Крим, акваторія Чорного моря), крім того, випустив по Україні 202 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія", баражуючі боєприпаси "Бандероль" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 174 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів, а також 5 баражуючих боєприпасів "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Внаслідок протидії, кілька ворожих ракет цілей не досягли, інформація щодо місць падіння уточнюється", – інформують ПС ЗСУ.