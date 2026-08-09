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Сили безпілотних систем уразили за добу 1605 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1605 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1605 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням, серед уражених цілей: 284 одиниці особового складу, з яких 128 – ліквідовано; 56 точок вильоту БпЛА; 9 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку; 102 одиниці автомобільної техніки; 3 одиниці флоту; 266 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку серпня (01-08.08) підрозділами угруповання СБС уражено 14256 цілей противника, з них 2396 — особового складу противника", – повідомили СБС.

#сбс #цілі
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