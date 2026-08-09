У Харкові двоє загиблих і 21 постраждалий – ОВА

Станом на 9:25 кількість постраждалих внаслідок російського удару по Салтівському району Харкова зросла до 21, ще двоє загинули, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Наразі відомо про двох загиблих чоловіків – 50 і 66 років. Постраждали щонайменше 21 людина, зокрема 5-річний хлопчик: 11 людей зазнали вибухових поранень, у двох – отруєння чадним газом, ще 8, серед них – дитина, отримали гостру реакцію на стрес", – написав Синєгубов у Телеграм-каналі.

За його словами, четверо з постраждалих шпиталізовані, решта отримали медичну допомогу на місці. Внаслідок удару зруйновано 7-10 поверхи житлової багатоповерхівки. Тривають пошуково-рятувальні роботи.