Троє загинули, ще 25 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 12 населених пунктах області, троє людей загинули, ще 25 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків на цю хвилину відомо про 2 загиблих і 13 постраждалих; у м. Ізюм зазнали поранень 8 людей; у с. Артемівка Печенізької громади зазнали гостру реакцію на стрес жінки 45 і 68 років; у м. Лозова поранено 60-річну жінку; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 68-річний чоловік; у с. Михайлівка Великобурлуцької громади поранено 47-річну жінку", – написав Синєгубов у Телеграм-каналі.