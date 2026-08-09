Восьмеро цивільних постраждали через масовану нічну атаку ворога по Одесі та області

Восьмеро мирних жителів Одеси зазнали поранення через нічну масовану ракетно-дронову атаку росіян на Одеську область, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер вранці неділі в Телеграм-каналі.

"Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців", – описав Кіпер наслідки ударів.

"На жаль, постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення", – повідомив Кіпер.