Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Восьмеро цивільних постраждали через масовану нічну атаку ворога по Одесі та області

1 хв читати
Додати як джерело
Восьмеро цивільних постраждали через масовану нічну атаку ворога по Одесі та області
Фото: ДСНС Одещини

Восьмеро мирних жителів Одеси зазнали поранення через нічну масовану ракетно-дронову атаку росіян на Одеську область, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер вранці неділі в Телеграм-каналі.

"Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців", – описав Кіпер наслідки ударів.

"На жаль, постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення", – повідомив Кіпер.

#атака_рф #одеська_область
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після зустрічей з Вучичем: До кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Зеленський після зустрічей з Вучичем: До кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Президенти України та Сербії Володимир Зеленський та Александр Вучич на зустрічах у Белграді обговорювали заходи, що можуть додати міцності інфрастру…

Читати