9 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу, День працівників ветеринарної медицини, День будівельника, Міжнародний день коворкінгу, Всесвітній день книголюбів, День дині, День тримання за руку.

Національне свято Республіки Сінгапур. День Незалежності (1965).

День пам'яті трагедії Нагасакі в Японії.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Матвія.

День 1626 Російська агресія - Day 1626 Russian aggression

Міжнародний день корінних народів світу

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 49 / 214.

Встановлений Генасамблеєю ООН у 1994 році для підвищення обізнаності про права та культуру корінних народів у всьому світі. Корінні народи становлять близько 370 мільйонів осіб у 90 країнах світу. Вони мають унікальні культури, мови та традиції, які часто перебувають під загрозою через асиміляцію, дискримінацію та інші форми утисків. Цей день є нагодою для міжнародної спільноти висловити солідарність з корінними народами та підтримати їхні права на самовизначення, збереження культурної спадщини та розвиток.

Міжнародний день коворкінгу

Заснований для підвищення обізнаності про коворкінг як сучасний спосіб організації роботи, який сприяє підвищенню ефективності праці та створенню спільноти професіоналів. Коворкінг — це форма організації роботи, де люди з різних професій працюють разом в одному просторі, але залишаються незалежними. Це особливо популярно серед фрилансерів, стартапів та малих підприємств, які можуть обмінюватися ідеями, співпрацювати та підтримувати одне одного.

Всесвітній день книголюбів

Неофіційне свято, яке було започатковане в Сполучених Штатах Америки і стало популярним у світі. Присвячений усім, хто любить книги та читання. Він є чудовою нагодою для книголюбів відкласти всі справи і зануритися у світ літератури. Люди святкують цей день, читають свої улюблені книжки, відвідують бібліотеки, книжкові магазини або обмінюються книжками з друзями.

День працівників ветеринарної медицини

Відзначається щорічно в другу неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 01.11.2001 р. № 1035/2001.

Ветеринарія – доволі давня галузь. З того самого часу, як людина приручила тварину, з’явилась потреба в її лікуванні. Перша ветеринарна школа з’явилася у Франції в XVIII сторіччі за особистою ініціативою Людовика XV.

В сучасному житті без фахівців-ветеринарів ми не зможемо вживати в їжу якісні здорові продукти тваринництва, а домашні вихованці не зможуть приносити радість своїм власникам. За статистикою, на столі ветеринара найчастіше опиняються саме чотириногі компаньйони – собаки.

Праця ветеринарів дозволяє запобігати епідеміям серед домашніх птахів та рогатої худоби, які можуть привести до масової загибелі, голодомору та розповсюдженню небезпечних хвороб серед людей.

День будівельника

Відзначається щорічно в другу неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 22.07.1993 р. № 273/93

День будівельника — це свято для всіх, хто робить наші місця проживання та праці затишними, безпечними та функціональними. Цього дня вітають архітекторів, проєктувальників, інженерів, монтажників, зварювальників, малярів, штукатурів, менеджерів проєктів та виконробів.

Особливо важливою є професія будівельника для відбудови України після війни. Відновлення зруйнованих міст, інфраструктури та житлових будинків вимагає високого рівня професіоналізму, відданості та наполегливості. Будівельники стають справжніми героями, які своїми руками створюють нове життя, повертають надію та стабільність у постраждалі регіони. Їхня праця є неоціненною для відродження країни та забезпечення гідних умов для майбутніх поколінь.

День пам’яті трагедії Нагасакі в Японії

Одна з найтрагічніших подій в історії людства. Цього дня 1945 року, на завершальному етапі Другої світової війни, Сполучені Штати скинули атомну бомбу на місто Нагасакі, Японія. Це сталося після бомбардування Хіросіми трьома днями раніше і призвело до беззастережної капітуляції Японії, фактично завершивши війну. Однак ціна людських життів і страждань була величезною: за оцінками, 70 000 людей загинули миттєво, а ще більше померли від поранень і променевої хвороби протягом наступних тижнів, місяців і років.

День дині

День дині відзначається у другу неділю серпня, це літнє свято присвячене смачним і культурно значущим туркменським баштанним культурам, що пропонує чудову нагоду оцінити ці соковиті фрукти та їхню цінність, цей день зазначає сільськогосподарську гордість і культурні традиції Туркменістану.

День тримання за руку

День тримання за руку у США відзначають щорічно 9 серпня. Це день, присвячений простому, але важливому акту тримання за руки. Цей день заохочує людей висловлювати свою прихильність і створювати зв’язок зі своїми коханими за допомогою цього теплого жесту. Тримання за руки не обмежується лише романтичними стосунками, а є універсальним знаком любові, дружби та солідарності, який не залежить від віку, культури та мови.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Богдана Романовича Заклинського (1886-1946), українського письменника, публіциста, фольклориста, етнографа, літературознавця, педагога, громадсько-культурного діяча. Дату народження подано за ЕСУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 19.08.1886 р.;

140 років від дня народження Олександра Тисовського (1886-1968), українського вченого, педагога, громадського діяча, основоположника й організатора "Пласту";

100 років від дня народження Євгена Степановича Грицяка (1926-2017), українського громадського та військового діяча, члена ОУН(м), учасника національно-визвольного руху, одного з керівників повстання у Норильських таборах 1953 р.

Ще цього дня:

1910 - Американець Алва Фішер отримує патент на електричну пральну машину;

1919 - Велика Британія оголошує протекторат над Персією;

1940 - Завершення будівництва залізниці Берлін—Багдад;

1942 - Британська колоніальна адміністрація заарештовує лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді;

1944 - Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто;

1945 - Вибух атомної бомби в Нагасакі;

1965 - Сингапур отримує незалежність від Малайзії;

1974 - На межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон стає першим (і поки єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку;

1990 - До Саудівської Аравії для воєнної операції вторгнення в Ірак починають прибувати американські війська.

Церковне свято

День пам’яті святого апостола Матвія

Він народився у Вифлеємі і походив із коліна Юди. З раннього дитинства він вивчав Закон Божий під керівництвом святого Симеона Богоприїмця. Коли Ісус Христос явив Себе світові, Матвій увірував у Нього як у Месію і став одним із 70 учнів, яких Господь посилав по двоє перед Собою.

Після Вознесіння Ісуса Христа Матвій був обраний за жеребом до числа 12 апостолів замість Іуди Іскаріотського. Він проповідував Євангеліє в Єрусалимі, Юдеї, Антіохії Сирійській, Каппадокії, Синопі, Амасії, Едесі та Севастії. За церковним переказом, Матвій також проповідував у Ефіопії Понтійській (нинішня Західна Грузія) та Македонії.

Святий Матвій зазнав багато ризиків під час своєї місії, але Господь зберіг його живим для подальшої проповіді. Він творив великі чудеса і навернув багатьох до віри в Христа. Святий апостол Матвій прийняв мученицьку смерть за свою віру. За різними джерелами, він був убитий в Ефіопії або в малоазійському місті Ієраполісі.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.

З прикмет цього дня:

9 серпня за народними спостереженнями та прикметами визначали майбутню погоду і характер осені.

Якщо качани капусти почали туго завиватися — осінь буде холодною та ранньою. Комахи та мухи стають дуже набридливими, літають низько або роєм — чекайте на дощ і негоду. Якщо кури чи індики риються в сіні або залізають на стоги — встановиться суха та ясна погода, а якщо копаються у землі до дощу — буде негода. В'юн або інша річкова риба активно клює — перед дощем. Духота під час сходу сонця віщує погіршення погоди.

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