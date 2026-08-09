Fire Point планує запуск виробництва антибалістичного комплексу на середину 2027 року – Штілерман

Головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман спростував повідомлення не названих ним ЗМІ щодо строків захисту повітряного простору України від балістичної зброї вітчизняними перехоплювачами.

"Компанія Fire Point ніколи не робила заяв про "закрите над Україною небо до кінця місяця". Новина, яку поширюють окремі українські ЗМІ – повний фейк. Очікуємо, що редакції негайно спростують недостовірну інформацію", – написав Штілерман на платформі X в суботу.

"Реальний стан подій: ми плануємо повноцінний запуск антибалістичного перехоплювала на середину 2027 року. Станом на зараз завершено перший кластер робіт з інтеграції в межах проєкту Freyja. Попереду великий і технологічно складний етап – об'єднання всіх компонентів у єдиний комплекс. Після цього система має пройти повний цикл випробувань і підтвердити здатність перехоплювати балістичні цілі", – описав Штілерман плани компанії з виробництва антибалістичного комплексу ППО.

Джерело: https://x.com/DenShtilierman/status/2086058707947802649?s=20