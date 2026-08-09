Зеленський погрожує Росії сильнішими ударами по логістиці, якщо Москва продовжать бити по логістиці в Україні

Україна на удари Росії по український цивільній логістиці поки відповідала ударами по військових цілях, але якщо Москва продовжить бити й надалі по українській логістиці, то отримає сильніші удари у відповідь по російській логістиці, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю на телемарафоні "Єдині новини" у суботу.

"Логістика – слабке місце не в українців, а слабке місце у всіх. Логістика – це про життя, … про звички. У нас нормального життя, такої звички немає з початку агресії Росії. А Росія це не відчуває... Я б не радив Росії продовжувати бити українську логістику, тому що ми чітко вивчили, що таке логістика Росії", – сказав президент України.

Він пояснив, що слабкі місця Росії в цьому плані добре відомі, тож звичайні споживачі там будуть відчувати брак товарів, які до них не доходитимуть через брак логістики.

Зеленський зазначив, що задоволений результатами оголошеної ним 25 червня 40-денної операції проти Росії щодо наближення до миру. "Ми знайшли іншу логістичну операцію і їм відповіли. Там вражаючі втрати – трильйон рублів…", – зауважив він.

Президент уточнив, що в цій дуже успішній операції українських сил приймали участь як Збройні сили, так і ССО, ГУР, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки.

"Сьогодні ми діємо об'єднано, коли виконуємо далекобійні або навіть мідлстрайки… Я задоволений, безумовно. Логістичні наші відповіді – ми розуміємо, скільки вони втратили, у них великі проблеми", – підсумував голова держави.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA