ЗАЕС протягом дня двічі втрачала зовнішнє електроживлення – "Енергоатом"

Окупована росіянами Запорізька АЕС у суботу двічі втрачала зовнішнє електроживлення, кожен раз приблизно на годину, повідомила НАЕК "Енергоатом".

Згідно з інформацією НАЕК у Телеграм, о 10:59 короткочасно відключилася повітряна лінія електропередачі 330 кВ Л-243 "Феросплавна – ЗаТЕС №1", яка є джерелом живлення власних потреб ЗАЕС, живлення станції було відновлено об 11:52.

"Енергоатом" уточнив, що лінія повторно включилася автоматично на підстанції "Феросплавна" та перебувала під напругою.

Однак о 14:26 станція знову втратила зовнішнє електроживлення, яке було відновлено о 15:35 від ПЛ-330 кВ "Феросплавна-1".

Зазначається, що обидва рази на час виконання необхідних процедур власні потреби станції забезпечували дизель-генератори.

"Ситуація вкотре демонструє вразливість Запорізької АЕС в умовах російської окупації. Будь-які порушення штатних схем електроживлення ядерного об'єкта створюють додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки", – наголосив "Енергоатом".

Джерело: https://t.me/energoatom_ua/27769