Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 142 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосував сім ракет, здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 166 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6760 дронів-камікадзе та здійснив 2003 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив по 11 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41809