В Ізюмі вже 7 постраждалих – МВА

Станом на 21:48 кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Ізюму (Харківська обл) зросла до 7, повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

За її інформацією близько 20:35 ЗС РФ завдали удару по місту двома КАБами.

"Влучання зафіксовано в районі ІПЗ: безпосередній удар прийшовся по непрацюючому цивільному закладу. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено скління у прилеглих багатоквартирних багатоповерхових будинках та прилеглих будинках приватного сектору", – йдеться у повідомленні.

Раніше начальник Харьковскої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок авіаудару по Ізюму зазнали поранень 5 цивільних.

Джерело: https://t.me/izyum_official/41828