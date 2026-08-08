Двоє загиблих, одна постраждала внаслідок обстрілів Харківської області – прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів Харкова і області, є жертви та постраждала.

"Внаслідок російських атак загинули двоє людей, постраждала жінка", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За її даними, вранці внаслідок влучання FPV-дрона у селищі Ківшарівка Куп'янського району загинув 68-річний чоловік.

Вдень безпілотник, за попередніми даними, типу "Італмас" вдарив по території міського цвинтаря в КиївськомурайоніХаркова. Пошкоджено могили, газову трубу. Інформації щодо постраждалих немає.

Близько 17:40 у селі Михайлівка Куп'янського району області внаслідок атаки FPV-дрона була поранена 46-річна жінка.

Крім того, 8 серпня надійшла інформація про загибель 51-річного чоловіка внаслідок удару FPV-дрона, який стався 7 серпня у селі Василівка Чугуївського району області.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).