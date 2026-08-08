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П'ятеро цивільних отримали поранення внаслідок ворожого удару по Павлограду – ОВА

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П'ятеро цивільних отримали поранення внаслідок ворожого удару по Павлограду – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

П'ятеро мирних жителів Павлоград поранено внаслідок ворожої атаки на місто, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Телеграм-каналі станом на 21:13 суботи.

"Росіяни завдали ударів по Павлограду. Є поранені. Ворог атакував середмістя. Зайнялися приватний будинок та автівка", – написав Ганжа у Телеграмі.

Згодом він поточнив, що постраждалих від атаки – п'ятеро.

"Дві жінки та чоловік ушпиталені. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", – поінформував начальник ОВА.

Джерело:

https://t.me/dnipropetrovskaODA/31279

#дніпропетровщина #обстріл
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