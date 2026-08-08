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РФ має намір вишколити на війні з Україною до 50 тис. північнокорейських військових – Зеленський

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РФ має намір вишколити на війні з Україною до 50 тис. північнокорейських військових – Зеленський
Фото: Getty Images

РФ планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тис. військовослужбовців з КНДР, повідомив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю телемарафону "Єдині новини" в суботу.

"Північнокорейці час від часу з'являються на території Російської Федерації. Ми це бачимо, ми це знаємо. Якщо спочатку йшлося про сотні, потім тисячі, то зараз прийнято рішення, щоб від 30 до 50 тисяч північнокорейців були на території Росії. Вони вивчають цю війну, і якщо ми говоримо про кризи та загострення в іншому напрямку, в Тихому океані, які можуть бути загрозою для інших держав азійського напрямку, то, безумовно, Північна Корея буде отримувати досвід сучасної війни під Росією", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що РФ використовувала для ударів по Україні боєприпаси поставлені Північною Кореєю. 

"Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо", – наголосив український президент, додавши, що в цій ситуації Україна сподівається на посилення військової співпраці з Республікою Корея.

"Ми б дуже хотіли отримати підтримку від Південної Кореї у вигляді того дефіциту, який у нас є. Це системи протиповітряної оборони. А ми готові працювати і в напрямку Drone Deal тощо. У них є юридичне обмеження згідно з Конституцією. Але ми б хотіли співробітництво й розраховуємо на це, наші дипломати спілкуються", – додав Зеленський. 

 

#війна #кндр #рф #президент
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