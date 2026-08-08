Зеленський назвав причину затягування Росією війни

Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що Путін продовжуватиме війну. Причину Зеленський назвав в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини" в суботу.

За словами президента України вже можна спостерігати певні кроки режиму Путіна, спрямовані на продовження бойових дій.

"Він думає, як свій народ обдурити. Зробити масову мобілізацію, водночас не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків", – заявив Зеленський.

Причиною такої політики на думку українського президента є відсутність в росіян успіху у війні, який можна було б пропагувати як перемогу.

"Йому потрібно продавати перемогу. Перемоги в нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося. Що йому продати як перемогу? Він буде перекручувати ці анкориджські умови, про які вони говорили з американською стороною, з Президентом США. Ніхто не буде залишати свою державу, своїх людей і просто виходити. Тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі", – наголосив Зеленський в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини"