Україна придбала у Туреччини 70 балістичних ракет ATACMS

Україна придбала в Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 реактивних систем залпового вогню M270, що використовують ракети GMLRS і ATACMS, та десятки тисяч касетних боєприпасів.

Про це йдеться в повідомленнях Державного департаменту США, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу США за 6 серпня 2026 року, передає "Мілітарний".

Повідомлення про плани передачі американського озброєння опублікували в Congressional Record у межах передбаченої законом процедури погодження реекспорту американського озброєння.

Закон вимагає повідомляти Конгрес, якщо первісна вартість основних зразків оборонного обладнання становить щонайменше 14 млн доларів або загальна вартість інших оборонних товарів і послуг – щонайменше 50 млн доларів.

Згідно зі звітом, передачу здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні й логістичні компанії-спецекспортери.

Загалом у Конгрес повідомили про передачу Україні:

12 пускових установок M270 MLRS;

70 балістичних ракет M39 ATACMS;

2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM;

47 000 касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм для самохідних гармат 2С7 "Пион".

Державний департамент повідомив Конгрес, що готовий дозволити передачу, оскільки вона відповідає цілям США у сфері безпекової допомоги. У документах зазначено, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілих зразків озброєння, щоб зосередити фінансові ресурси на модернізації та підтриманні наявних систем. Україна, своєю чергою, хоче придбати це озброєння для посилення наступальних та оборонних спроможностей вогневої підтримки під час протидії російському вторгненню.

Передачу планують розпочати одразу після завершення встановленого терміну розгляду повідомлень Конгресом. Державний департамент передав відповідні документи законодавцям 3 серпня 2026 року.