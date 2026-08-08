Міноборони Болгарії про безпілотник, що вибухнув: наразі немає підстав вважати, що інцидент був навмисним

У Міністерстві оборони Болгарії заявили, що наразі немає підстав вважати що інцидент з безпілотником, який розбився та вибухнув на території Болгарії вранці 8 серпня, був навмисним. Про це заявило Міноборони Болгарії, передає The Sofia Globe.

У болгарському Міноборони розповіли місцевим ЗМІ про результати "початкового аналізу" залишків безпілотника, який раніше у суботу вибухнув на території країни. За даним відомства, дрон "найімовірніше" є безпілотником-приманкою "Майя", який широко використовується українськими збройними силами.

"На даний момент немає підстав вважати, що інцидент був навмисним", – заявило Міністерство оборони Болгарії.

Як повідомлялося, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий своєю чергою заявив, що "Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії". "Перебуваємо у тісному контакті з болгарською стороною для з'ясування обставин", сказав він.

За його словами, наразі з'ясовуються всі обставини того, що сталося, та всі технічні факти. "Ми повністю відкриті до взаємодії з Болгарією для з'ясування деталей", – наголосив він

Тим часом міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що його відомство вже посилює заходи безпеки в цьому районі – головним чином засобами радіоелектронної боротьби, а також зенітно-ракетними системами.

"До 31 липня район охоронявся літаками МіГ-29. З 9:00 ранку 31 липня, внаслідок того, що відбувається в Румунії, ми посилили спостереження за повітряним простором, розгорнувши додаткові сили та засоби – туди перекинуто системи ППО, гелікоптери Cougar та літаки СУ-25. Також на відповідних радіолокаційних постах розгорнуто додаткові радіолокаційні станції", – зазначив Стоянов.

Як повідомлялося, вранці у суботу, 8 серпня, безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії з боку Румунії та вибухнув приблизно за 100 метрів від кордону.