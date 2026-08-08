Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти завдали удару дроном по локомотиву пасажирського потягу на Сумщині – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Окупанти завдали удару дроном по локомотиву пасажирського потягу на Сумщині – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

На Сумщині російський дрон атакував локомотив пасажирського потяга, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вранці в Сумському районі російський дрон атакував пасажирський потяг, у якому перебували люди. Під час гасіння пожежі що виникла внаслідок удару, вогнеборці неодноразово призупиняли роботи через загрозу повторних атак", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у суботу.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Після атаки виникла пожежа, яку рятувальникам доводилося гасити з перервами через загрозу повторних ударів.

 

#сумська_область #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Президенти України та Сербії Володимир Зеленський та Александр Вучич на зустрічах у Белграді обговорювали заходи, що можуть додати міцності інфрастру…

Читати
Зеленський подякував Сенату США за підтримку санкційного законопроєкту Грема: Тиск на агресора допоможе найбільше

Зеленський подякував Сенату США за підтримку санкційного законопроєкту Грема: Тиск на агресора допоможе найбільше

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Сенатом США законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, розробленого на основі ініціати…

Читати