Окупанти завдали удару дроном по локомотиву пасажирського потягу на Сумщині – ДСНС

На Сумщині російський дрон атакував локомотив пасажирського потяга, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вранці в Сумському районі російський дрон атакував пасажирський потяг, у якому перебували люди. Під час гасіння пожежі що виникла внаслідок удару, вогнеборці неодноразово призупиняли роботи через загрозу повторних атак", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у суботу.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Після атаки виникла пожежа, яку рятувальникам доводилося гасити з перервами через загрозу повторних ударів.