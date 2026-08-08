МЗС: Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував падіння безпілотника на території Болгарії.

"Перебуваємо у тісному контакті з болгарською стороною для з'ясування обставин. Точно можемо сказати, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії", – сказав Тихий журналістам.

За його словами, наразі з'ясовуються всі обставини того, що сталося, та всі технічні факти. "Ми повністю відкриті до взаємодії з Болгарією для з'ясування деталей", – наголосив він

"Важливо зауважити, що першопричиною всіх інцидентів подібного типу є війна Росії проти України, що триває вже п'ятий рік, цілеспрямовано затягується Москвою та загрожує не лише українцям, але й, на жаль, іншим народам і країнам. Саме тому якнайшвидше завершення війни критично важливе для гарантування безпеки регіону і ми розрахуємо на спільну роботу з партнерами для примусу Москви до миру. Вдячні Болгарії за розуміння та співпрацю заради повної правди, безпеки та миру", – наголосив Тихий.

Як повідомлялося, вранці 8 серпня 2026 року на території Болгарії поблизу кордону з Румунією впав і вибухнув невідомий безпілотник. БпЛА залетів з боку Румунії та впав на соняшниковому полі приблизно за 100 метрів від болгарського кордону (поблизу села Кардам). Вибух стався приблизно за 1 кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. Жертв, постраждалих чи руйнувань інфраструктури немає.

Міністерство оборони Румунії заявило, що їхні радари не фіксували жодних повітряних цілей, які могли б рухатися в бік Болгарії.

За попереднім аналізом уламків Міністерства оборони Болгарії, безпілотник, що вибухнув 8 серпня 2026 року біля кордону з Румунією, є дроном-приманкою "Майя", який широко використовується Збройними силами України.