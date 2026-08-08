Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про масові порушення у Берегівському ТЦК та СП на Закарпатті.

"Посягання на права громадян, залякування та системні фальсифікації – саме так сьогодні виглядає робота окремих військоматів на Закарпатті. Під час моніторингового візиту до Берегівського РТЦК та СП мій Представник в Закарпатській області Андрій Крючков зафіксував масові порушення", – написав Лубінець у Телеграмі у суботу.

За його словами, там незаконно утримували сотні чоловіків з чинними відстрочками, не випускали їх з території та скасовували документи без рішень комісій. Також, як стверджує омбудсмен, посадовці вносили неправдиві дані в систему та оформлювали фейкові рапорти.

Під час перевірки зафіксували і неналежні умови утримання, зокрема проблеми з водою та гігієною. За один день вдалося звільнити 13 людей.

Лубінець заявив, що виявлені дії можуть містити ознаки низки кримінальних правопорушень, і вже передав матеріали до прокуратури для розслідування.