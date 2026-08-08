Прокуратура у судовому порядку повернула державі будівлі колишнього Жовтневого палацу, пам’ятки культурної спадщини національного значення та один із найбільших концертних майданчиків України, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Фейсбуці у суботу.

За даними Фонду державного майна України, орієнтовна вартість комплексу становить близько 1 млрд грн. Будівлю звели у 1838-1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті як корпус Київського інституту шляхетних дівчат. Згодом тут працювали різні державні установи.

У повідомленні прокуратури зазначено, що з палацом пов’язані й трагічні сторінки української історії. У його стінах працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції, серед яких Кость Буревій, Олекса Близько, Григорій Косинка, Тарас та Іван Крушельницькі, Дмитро Фальківський.

У 1979 році будівля отримала статус пам’ятки національного значення. Вона включена до переліку об’єктів культурної спадщини, що не підлягають приватизації та можуть перебувати виключно у державній власності.

Попри це, Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю. Її перебування у приватній власності створювало ризик подальшого відчуження.

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов про повернення пам’ятки державі.