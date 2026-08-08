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Двоє людей загинули, ще двоє поранені у Дніпропетровській області за добу – ОВА

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Двоє людей загинули, ще двоє поранені у Дніпропетровській області за добу – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Двоє людей загинули, ще двоє поранені у Дніпропетровській області станом на 18:30, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. На Нікопольщині атакував Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені амбулаторія, адмінбудівлі, магазин, приватні будинки. Знищені автобус та вантажівка. Загинули двоє людей. Ще двоє – постраждали. 54-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. 48-річний поранений на амбулаторному лікуванні", – написав він у Телеграмі у суботу.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району знищені та пошкоджені понад два десятки приватних осель. Понівечені автівки. У Зеленодольській громаді Криворізького району побиті приватний будинок, магазин, авто. Цілили росіяни і по Павлограду та Межиріцькій громаді. Там виникли пожежі.

#дніпропетровщина #атаки_рф
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