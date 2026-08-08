На Херсонщині постраждали чотири людини від атак окупантів з дронів

Четверо цивільних постраждали у Херсонській області через ворожі атаки станом на 17:30, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 8 серпня 2026 року російська армія рф била по Херсонщині за допомогою артилерії та дронів різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало чотири людини", йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у суботу..

Це жителі Херсона, які отримали травми внаслідок ворожих атак за допомогою дронів. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, будинок культури, легковий автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.