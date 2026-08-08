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На озері Кирилівське та струмку Сирець у Києві нове забруднення нафтопродуктами внаслідок ворожої атаки

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На озері Кирилівське та струмку Сирець у Києві нове забруднення нафтопродуктами внаслідок ворожої атаки
Фото: Мінекономіки

Унаслідок ворожої атаки в ніч на 8 серпня на озері Кирилівське та струмку Сирець зафіксовано повторне незначне забруднення нафтопродуктами, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється у Телеграмі КМДА, через це відбулося обривання всіх загороджувальних бонів, які використовуються для локалізації забруднення.

Зазначено, що фахівці КП "Плесо" оперативно вжили необхідних заходів: видалили три сорбуючі бони зі струмка Сирець; повністю відновили затримуючий бон у гирлі струмка Сирець; звернулися по допомогу до підрозділів ДСНС міста Києва, які оперативно допомогли відновити та надійно закріпити великий затримуючий (розподільчий) бон; провели відбір проб води для подальшого моніторингу стану водоймищ.

Бон розділяє озеро Кирилівське та сприяє локалізації забрудненої емульсії у північній частині водойми, не допускаючи її подальшого поширення.

#київ #забруднення #сирець #кирилівське #озеро
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