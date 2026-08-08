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Туреччина затримує доступ кораблів до Чорного моря після зростання кількості атак – ЗМІ

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Туреччина затримує доступ кораблів до Чорного моря після зростання кількості атак – ЗМІ

Туреччина обмежує частину комерційного судоплавного руху в Чорному морі через зростаюче занепокоєння щодо російських і українських атак на судна в цьому регіоні, повідомляє Вloomberg.

"Генеральне управління з безпеки узбережжя повідомило кільком суднам, що прямують до російського Новоросійська та України, що наразі не видає дозволів на транзит для таких рейсів. Це фактично обмежує потік суден у Чорне море, де зростання нападів на торговельне судно призвело дій Анкари щодо посилення безпеки", – йдеться у повідомленні медіа у суботу.

Затримка фактично обмежує потік суден у Чорне море, де спостерігається сплеск нападів на торговельні судна, зокрема судна, що належать Туреччині, викликало заклики з боку Анкари щодо посилення безпеки. Зазначається, що кораблі з іншими пунктами призначення залишаються без уваги влади Туреччини. Судна, що прямували до болгарських, румунських, грузинських і турецьких портів, продовжували рухатися на північ через Дарданелли в суботу, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Туреччини повідомило, що група його громадян отримала поранення внаслідок атак безпілотників на два турецькі судна. "Ми повторюємо заклик до всіх зацікавлених учасників, особливо до воюючих сторін, терміново впровадити конкретні заходи для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі", – йдеться у заяві МЗС у вівторок, додавши, що ескалація матиме "багатогранні негативні наслідки", зокрема для продовольчої безпеки.

Посилення російських та українських атак також викликало занепокоєння щодо постачання зерна з регіону Чорного моря, що допомогло підняти ціни на пшеницю до двохрічного максимуму в липні.

#туреччина #чорне_море #атаки
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