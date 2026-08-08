У Києві відбулася церемонія прощання з волонтером Юковим

У Києві в суботу, 8 серпня 2026 року, відбулася церемонія прощання з волонтером, військовим археологом та керівником гуманітарної пошукової групи "Плацдарм" Олексієм Юковим. Понад два десятиліття він присвятив пошуку, ексгумації та поверненню додому тіл загиблих воїнів.

"Олексій Юков був відомим волонтером і пошуковцем тіл загиблих воїнів. Завдяки йому тисячі українських родин змогли гідно попрощатися зі своїми близькими, які віддали життя за Україну. А сьогодні ми прощалися з Олексієм. Щирі співчуття його родині та близьким", – написала у Телеграмі заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук що була на церемонії.

Він казав: "Ми рятуємо не мертвих, ми рятуємо живих. Бо йдеться про родини, які чекають".

Першопочатково прощання з Олексієм планували провести ввечері 7 серпня у селі Микільське на рідній для нього Донеччині. Проте офіційну церемонію довелося скасувати через високий ризик цілеспрямованого російського удару керованими авіабомбами (КАБ). Попри загрозу, близькі, колеги та учні Олексія все одно зібралися в іншому місці, аби віддати йому шану.

Юков почав займатися пошуком загиблих ще у підлітковому віці, розшукуючи останки солдатів Другої світової війни. З 2014 року створений ним загін "Плацдарм" першим в Україні почав евакуацію тіл із сучасних полів бою у найгарячіших точках (Іловайськ, Дебальцеве, Бахмут). Вони також співпрацювали з проєктом ЗСУ "На щиті" та забирали тіла російських військових для подальшого обміну на українських полонених та полеглих бійців.

Тільки за час повномасштабного вторгнення команда Юкова повернула близько 2 тисяч душ. У 2024 році він отримав президентську відзнаку "Золоте серце".

Життя волонтера обірвалося 5 серпня 2026 року в Лиманській громаді на Донеччині – автомобіль пошуковців підірвався на ворожій міні під час чергового виїзду. 8 серпня 2026 року електронна петиція до Президента України з проханням надати Олексію Юкову звання Героя України (посмертно) набрала необхідні 25 тисяч голосів і наразі очікує на розгляд. Команда "Плацдарму" запевнила, що попри загибель лідера, його місія буде продовжена.