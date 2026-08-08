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Одещина отримала 6 генераторів від польського воєводства – ОВА

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Одещина отримала 6 генераторів від польського воєводства – ОВА

Одеська область отримала шість генераторів середньої та малої потужності від Західнопоморського воєводства Польщі; їх встановлять у медичних закладах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Одещина отримала 6 генераторів середньої та малої потужності від наших партнерів – Західнопоморського воєводства Республіки Польща", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, генератори встановлять у медичних закладах регіону. Вони забезпечать резервне електроживлення критично важливого обладнання та допоможуть лікарням безперервно надавати медичну допомогу навіть у разі перебоїв з електропостачанням, особливо в осінньо-зимовий період.

Гуманітарна допомога передана у межах партнерської співпраці після зустрічей на URC 2026.

"Висловлюю вдячність Західнопоморському воєводству за незмінну підтримку, солідарність і внесок у зміцнення енергетичної стійкості Одещини", – наголосив Кіпер.

#польща #генератори #одещина
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