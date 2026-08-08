Нова Зеландія запровадила санкції проти РФ за викрадення українських дітей і кібератаки, зокрема, введено санкції проти 33 осіб та організацій, причетних до російських кібератак, а також примусового переміщення, викрадення та перевиховання українських дітей.

"Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосив про новий раунд санкцій, спрямованих проти осіб та організацій, які підтримують незаконну війну Росії проти України. Сьогоднішній пакет санкцій спрямований проти 33 фізичних та юридичних осіб, з особливим акцентом на кіберзлочинців, а також тих, хто причетний до примусового переселення, викрадення та перевиховання українських дітей", – йдеться у повідомленні на порталі уряду країни у суботу.

"Дітей ніколи не слід використовувати як знаряддя війни", – сказав Пітерс. "Нова Зеландія, як і раніше, глибоко стурбована спробами викрадення та перевиховання українських дітей за допомогою примусових державних програм".

Пакет також включає визначення зловмисних кіберсуб’єктів та тих, хто підтримує створення та поширення антиукраїнської пропаганди, спрямованої на легітимізацію незаконної війни Москви.

"Діяльність, що здійснюється за клавіатурою, може мати реальні наслідки. Кіберсуб’єкти все частіше використовуються для збору розвідувальних даних, уникнення санкцій та перешкоджання діяльності тих, хто протистоїть агресії Росії. Нова Зеландія разом зі своїми партнерами засуджує використання Москвою цих суб’єктів", – наголосив міністр.

Оголошені санкції також стосуються тих, хто робить внесок у військово-промисловий комплекс Росії, російських політичних діячів та суб’єктів з КНДР та Ірану, які підтримують незаконне вторгнення Москви.