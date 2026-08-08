Корецький: в Марганці відновлено централізоване водопостачання

В Марганці (Дніпропетровська обл.) відновили централізоване водопостачання, роботи на аварійній ділянці завершені, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"В Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровщини відновили централізоване водопостачання, роботи на аварійній ділянці завершені. Кадрові рішення прийняті", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, воду вже подано до Марганця, триває заповнення міських мереж. У Томаківській громаді централізоване водопостачання також вже відновлено. У інших громадах вода надходить до насосних станцій та розпочинається подача до населених пунктів.

За даними голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, з водою уже Томаківська та Мирівська громади. "Вода почала надходити і до Червоногригорівської та Марганецької громад. В окремих районах вона уже є. Очікуємо, що найближчим часом воду отримають усі споживачі", – написав він у Телеграмі у суботу.

Лукашук зазначив, що щоб повернути воду людям, у рекордні строки збудували альтернативну гілку водопостачання. "Водночас триває ремонт магістрального водогону, на якому сталася аварія. Фахівці продовжують відновлювати насосне обладнання, щоб повернути подачу води для громад Нікопольського району через основний водогін", – додав Лукашук.

"Дякую всім службам, які були залучені, і конкретно людям, які весь цей час цілодобово працювали над ліквідацією", – наголосив Корецький.

За його словами, аварії, на жаль, трапляються. "Але реакція на них має бути максимально швидкою. Люди повинні бачити, що проблеми оперативно вирішуються", – зазначив прем’єр.

"Голови областей, міст, громад, особливо це стосується прифронтових регіонів, повинні чітко усвідомлювати, що крім аварій основною загрозою залишається російський терор цивільної інфраструктури. Тому мають бути забезпечені резервні потужності виходячи з найгіршого сценарію. Це – персональна відповідальність регіональних керівників. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку та допомогу", – наголосив він.

Як повідомлялося, у Марганці та прилеглих громадах кілька днів було відсутнє централізоване водопостачання через аварію на магістральному водогоні та повільну реакцію місцевої влади. 2 серпня через російські обстріли підстанцій у сусідній Запорізькій області стався перепад напруги. Після відновлення живлення не запустився потужний насосний агрегат швейцарського виробництва на водозабірній споруді. Місто та околиці залишилися без питної та технічної води, через що організували підвіз бутельованої води та розгортання пунктів видачі. Російські війська цинічно обстрілювали місця скупчення людей під час роздачі води.