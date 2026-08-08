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Херсонщина: Окупанти відкрили так зване вільне полювання на автотранспорт із застосуванням БпЛА – ОВА

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Херсонщина: Окупанти відкрили так зване вільне полювання на автотранспорт із застосуванням БпЛА – ОВА

Окупанти отримали вказівки щодо проведення так званого вільного полювання на автотранспорт із застосуванням БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні, кількість ворожих дронових розрахунків у регіоні зросла, заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін із посиланням на розвідку Сил оборони.

"Отримали оперативну інформацію від наших воїнів щодо посилення російського дронового терору на території області. За даними Сил оборони, загарбники отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на автотранспорт із застосуванням БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні. Для реалізації цих терористичних намірів окупанти збільшили присутність своїх дронових розрахунків у регіоні", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони. Також збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС.

"Найближчими тижнями закликаю бути максимально пильними", – наголосив Прокудін.

#херсонщина #атаки_рф #бпла_рф
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