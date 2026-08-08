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Дрон впав на території Болгарії за 100 метрів від кордону з Румунією – прем'єр Болгарії

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Безпілотник о 8:10 увійшов у повітряний простір Болгарії і вибухнув на її території поблизу населеного пункту Генерал Тошево, за сотню метрів від кордону з Румунією, повідомив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев за підсумками засідання Ради безпеки, пише Болгарське національне радіо.

За словами Радева, вибух стався зранку близько 08:10 у суботу, 8 серпня. Шум від дрона зафіксувала румунська прикордонна поліція, а потужний вибух почули болгарські прикордонники поблизу Генерал Тошево. Місце падіння оперативно оточили – там працюють підрозділи прикордонної поліції, Національної поліції та Міністерства оборони, які встановлюють тип безпілотника.

Прем’єр наголосив, що жертв, поранених чи пошкоджень будівель і інфраструктури не зафіксовано. За попередніми даними прикордонників, дрон впав на соняшникове поле, вибух супроводжувався густим чорним димом, що, за словами Радева, вказує на значну кількість вибухівки на борту.

Радев уточнив, що безпілотник вибухнув приблизно за 200 метрів від румунської компресорної станції та за кілометр від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі.

#румунія #болгарія #радев #бпла
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