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Помер чоловік, поранений через атаку ворога на ринок у Сумській області 7 серпня

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Помер чоловік, поранений через атаку ворога на ринок у Сумській області 7 серпня

У лікарні помер чоловік, важко поранений внаслідок російського удару по ринку в Білопіллі 7 серпня, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, важко поранений внаслідок російського удару по ринку в Білопіллі. Йому було 82 роки. Літній чоловік отримав множинні важкі травми, коли російський дрон атакував людей на ринку", – написав Григоров у Телеграмі у суботу.

За його словами, медики робили все можливе, аби врятувати його життя. На жаль, травми виявилися надто важкими.

#атаки_рф #сумщина
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