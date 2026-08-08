Маск не дає згоди на використання Starlink для ударів по території РФ – ЗМІ

Американський мільярдер Ілон Маск поки відмовляється надати Україні можливість використання Starlink для наведення на батареї, з яких РФ випускає, зокрема, балістичні ракети по містах України, передає The Atlantic.

"На цей момент позитивного рішення немає", – сказав один із цих союзників у середу. Маск продовжує сперечатися з Федоровим щодо ризику подальшої ескалації Росії у війні. "Ілон постійно каже, що час укласти угоду", – сказав союзник Федорова. (Маск і SpaceX не відповіли на запити про коментарі), – йдеться у повідомленні видання.

З моменту свого звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров намагається через неформальні канали звернутися до Маска, який поки що відмовляється поступитися, як повідомили двоє близьких соратників Федорова в Києві.

Як повідомлялося, під час зустрічі президент Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа звернутися з проханням до Ілона Маска; компанія Маска SpaceX управляє супутниковою системою Starlink.

Зеленський хоче використовувати цю систему для наведення ударів по ракетних батареях, якими Росія обстрілює Київ та інші міста. Трамп також не дав чіткої відповіді щодо цієї пропозиції.