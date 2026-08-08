Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Маск не дає згоди на використання Starlink для ударів по території РФ – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело
Маск не дає згоди на використання Starlink для ударів по території РФ – ЗМІ
Фото: AP

Американський мільярдер Ілон Маск поки відмовляється надати Україні можливість використання Starlink для наведення на батареї, з яких РФ випускає, зокрема, балістичні ракети по містах України, передає The Atlantic.

"На цей момент позитивного рішення немає", – сказав один із цих союзників у середу. Маск продовжує сперечатися з Федоровим щодо ризику подальшої ескалації Росії у війні. "Ілон постійно каже, що час укласти угоду", – сказав союзник Федорова. (Маск і SpaceX не відповіли на запити про коментарі), – йдеться у повідомленні видання.

З моменту свого звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров намагається через неформальні канали звернутися до Маска, який поки що відмовляється поступитися, як повідомили двоє близьких соратників Федорова в Києві.

Як повідомлялося, під час зустрічі президент Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа звернутися з проханням до Ілона Маска; компанія Маска SpaceX управляє супутниковою системою Starlink.

Зеленський хоче використовувати цю систему для наведення ударів по ракетних батареях, якими Росія обстрілює Київ та інші міста. Трамп також не дав чіткої відповіді щодо цієї пропозиції.

#starlink #маск #ураження
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

Президенти України та Сербії Володимир Зеленський та Александр Вучич на зустрічах у Белграді обговорювали заходи, що можуть додати міцності інфрастру…

Читати
Зеленський подякував Сенату США за підтримку санкційного законопроєкту Грема: Тиск на агресора допоможе найбільше

Зеленський подякував Сенату США за підтримку санкційного законопроєкту Грема: Тиск на агресора допоможе найбільше

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Сенатом США законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, розробленого на основі ініціати…

Читати