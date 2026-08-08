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Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі

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Зеленський після зустрічей з Вучичем: до кінця року маємо підготувати все для угоди про зону вільної торгівлі
Фото: Танјуг/Амир Хамзагић

Президенти України та Сербії Володимир Зеленський та Александр Вучич на зустрічах у Белграді обговорювали заходи, що можуть додати міцності інфраструктурі – "портам і залізницям в обох країнах, про розвиток економік, відбудову та створення робочих місць в Україні та Сербії", повідомив український лідер.

"Під час зустрічей із президентом Сербії Александром Вучичем сьогодні та вчора говорили про конкретні речі, які можуть додати міцності нашій інфраструктурі – портам і залізницям в обох країнах, про розвиток економік, відбудову та створення робочих місць в Україні та Сербії. Працюємо, щоб уже до кінця цього року підготувати все для укладання угоди про зону вільної торгівлі", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, окремо обговорили виклики прийдешньої зими, коли через російські удари в Україні практично не залишилося цілих теплових електростанцій.

"Що б не відбувалося, треба давати людям усі можливості жити, тому наша енергетична співпраця має велике значення. Дякую пану Президенту за конструктивний діалог і новий пакет гуманітарної підтримки для України, зокрема у сфері медицини та енергетики", – наголосив Зеленський.

За його словами, також торкнулися відносин із Євросоюзом. "Будемо раді, якщо шлях Сербії в ЄС прискориться. Важливо, щоб кожен народ у Європі отримував чіткий сигнал, що він Європі потрібен і що нікого не можна втратити", – наголосив Зеленський.

#сербія #вільна_торгівля #вучич #зеленський
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