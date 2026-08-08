США щомісяця постачатимуть Україні ракети для Patriot, – Зеленський

США та Україна досягли угоди про щомісячне постачання ракет для Patriot, заявив президент Володимир Зеленський

"Хто володіє протиракетними ракетами та системами? Насамперед їх виробником є Сполучені Штати Америки. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо над цим. Чи будуть вони щомісяця постачати нам ракети? Так. У нас є відповідні угоди", – сказав Зеленський під час прес-конференції з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді

"Чи вистачає цих ракет? Ні", – додав він.

Зеленський також зазначив, що кількість цих ракет значно скоротилася, якщо порівнювати з 2025 роком. Також глава держави додав, що Німеччина та Польща мають такі ракети і можуть також надавати їх Україні. Інші країни також допомагають – Нідерланди і Нордичні країни.

"У кого є? У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. При всій повазі та вдячності до німецької сторони, вони дійсно допомагали. І Польща допомагала. Але я кажу відверто. Ми постійно працюємо з нордиками, з Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Я кожного дня спілкуюся з тією чи іншою державою Європи й Близького Сходу для того, щоб Україна отримувала додаткові пакети поза PURL", – сказав Зеленський.

"Ми просто на тому рівні, коли вже всі інституції наші повинні на це працювати. Не тільки президент. Всі повинні працювати. Інакше ракет буде недостатньо. Південна Корея, Японія також могли б допомогти. Чи вони нам допомагали під час цієї війни з ППО? Ні. Відповідно до їхнього внутрішнього законодавства. Дуже часто запитують щодо Ізраїлю. Ми б хотіли також від них отримати ППО. Ми б готові були купити. У нас цієї можливості поки що немає. Хоча ми в діалозі", – додав він.