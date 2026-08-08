Україна і Сербія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері здоров'я тварин та харчових продуктів

У Палаці "Сербія" у Белграді у суботу було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством сільського, лісового та водного господарства Республіки Сербія та Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів щодо співробітництва у сфері здоров’я тварин та харчових продуктів.

Меморандум підписали міністр сільського, лісового та водного господарства Драган Гламочич та посол України в Сербії Олександр Літвіненко, а на підписанні були присутні президенти Сербії та України Александар Вучич та Володимир Зеленський, передає сербська телерадіокомпанія RTS.

Вучич, звертаючись до ЗМІ після підписання меморандуму, президент Вучич заявив, що Сербія підтримує Статут ООН та територіальну цілісність України. "Ми вдячні Україні за підтримку територіальної цілісності Сербії", – сказав Вучич. Президент Зеленський подякував за повагу, виявлену до України, та підтримку українського народу та територіальної цілісності.