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Командувач СБС ЗСУ радить трейдерам відмовитися від купівлі зерна та commodities з РФ через ризики їх втрати

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Командувач СБС ЗСУ радить трейдерам відмовитися від купівлі зерна та commodities з РФ через ризики їх втрати
Фото: https://t.me/robert_magyar

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), який свого часу був першим заступником голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України, радить трейдерам відмовитися від купівлі зерна та інших біржових товарів з Росії через великі ризики їх втрати.

"Setup трейдерам: я б позицію по хробачому збіжжю та інших комодітіс не займав, навіть у передчутті шаленої премії. Ні довгу, ні коротку. Висока ймовірність "єстественной убьіли", – написав він у Facebook у суботу.

Бровді додав, що з 1 по 8 серпня в межах операції "МоЛоЧКа" СБС у Чорному та Азовському морях було уражено 12 суден тіньового флоту.

Він також проілюстрував пост відео атак БПЛА по суховантажах та танкерах.

Командуючий СБС зазначив, що всього за час дії операції "МоЛоЧКа" з 6 липня по 8 серпня результативно "відпрацьовано" 218 одиниць плавзасобів, з котрих у Азовському морі – 134, у Чорному морі – 84, у тому числі з 10 липня заблоковано судноплавство Керченською протокою.

"Операція "МоЛоЧКа" триватиме і після обіцяних 221 (уражених плавзасобів). Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", – завершив пост Бровді.

Як повідомлялося, з 22 липня цього року через збільшення російських атак по портах та суднах, у тому числі із застосуванням ракет, припинені суднозаходи до українських портів на Чорному морі.

"Тривале блокування роботи портів створює масштабну фінансову кризу для аграрного сектору. У 2026/2027 маркетинговому році Україна має експортувати близько 64,4 млн тонн аграрної продукції. Водночас через тривалі обмеження роботи морських портів експорт може скоротитися майже вдвічі – до близько 29,6 млн тонн", – зазначило Міністерство аграрної політики та продовольства України 7 серпня.

#трейдери #зерно #бровді
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