Пожежа знищила частину притулку для бездомних тварин "Сіріус" на Київщині

Пожежа знищила частину притулку для бездомних тварин "Сіріус", захисники тварин просять громадян допомоги.

Як повідомляють організатори притулку, вночі там сталося коротке замикання, почалася пожежа, вогонь охопив вольєри, кухню та майстерню, згоріли інструменти, обладнання, запаси каші.

"Ми відкрили вольєри, щоб випустити собак. Із 70 собак, яких вдалося відкрити, 8 загинули. 8 наших підопічних більше немає… Ті, хто вижив, зараз налякані та перебувають у сильному стресі. Хтось розбігся територією, когось ми досі шукаємо, когось доводиться буквально заспокоювати та повертати у безпечне місце", – йдеться у повідомленні у Фейсбук.

Пожежники допомогли не лише загасити вогонь, а й врятувати собаку, який відмовлявся виходити з вольєра, що вже горів з одного боку.

Зараз організатори притулку рятують те, що ще можна врятувати, намагаються відновити хоча б кілька печей, щоб знову варити їжу. Сьогодні годують собак кормом із запасів. Але його вистачить ненадовго. Їм дуже потрібна допомога: тел. 067 656 70 98 (у мережі подано також банківські рахунки для пожертв).