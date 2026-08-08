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На Буковині затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських та 11 днів переховувався у лісі

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На Буковині затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських та 11 днів переховувався у лісі
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

На Буковині поліцейські затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських та 11 днів переховувався у лісі, повідомляє Нацполіція України.

28 липня під час проведення санкціонованих слідчих дій 54-річний житель села Їжівці відкрив вогонь у бік поліцейських, поранивши двох оперативників та втік. Упродовж 11 днів правоохоронці безперервно розшукували озброєного чоловіка, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Співробітники поліції прибули за місцем проживання чоловіка для проведення санкціонованого обшуку в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Під час проведення слідчих дій чоловік раптово схопив зброю та відкрив вогонь у напрямку правоохоронців. Унаслідок нападу двоє оперативників карного розшуку поліції Буковини отримали вогнепальні поранення. Наразі вони перебувають у медичному закладі.

Після скоєного нападник утік та переховувався у лісовому масиві. Упродовж 11 днів правоохоронці безперервно проводили комплекс оперативно-розшукових і пошукових заходів.

Поліцейські встановили місцеперебування розшукуваного та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили набої. Речові докази направлено на проведення необхідних експертних досліджень.

#нацполіція #буковина
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